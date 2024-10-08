Песков заявил, что доверие между странами СНГ сохраняется

Доверительные отношения между странами СНГ сохраняются, несмотря на сложную ситуацию в мировой политике и экономике. Об этом корреспонденту «Звезды» Россине Бодровой рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это отношение, которое испытано годами, испытано достаточно сложным окружением, достаточно сложными процессами, которые в мировой политике и мировой экономике происходят. И как раз сегодня говорили в узком составе в том числе о том, что сотрудничество имеет очень глубокий потенциал. И сложение усилий со всех стран, такая синергия от этой кооперации позволяет странам более уверенно проходить через такие турбулентные времена», - сказал Песков.

Он также отметил, что в условиях глубоких изменений в мировой экономике потенциал сложения усилий стран СНГ очень позитивно усиливается.

Напомним, сегодня в Москве прошел саммит стран СНГ. Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления заявил, что страны Содружества в 2025 году совместно отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.