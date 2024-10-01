ФСБ задержала 39 радикалов, которые склоняли подростков к насилию

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с полицейскими задержали 39 радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Профилактические и оперативные мероприятия прошли в 78 регионах России. В ходе них изъяли боеприпасы, оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, а также символику и пропагандистские материалы террористических организаций.

Кроме того, у задержанных нашли переписку с украинскими кураторами. Она в том числе велась через мессенджер Discord.

На данный момент установлена причастность девяти подростков к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях и других общественных местах.