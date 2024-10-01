МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ задержала 39 радикалов, которые склоняли подростков к насилию

Установлена причастность девяти подростков к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях.
Сергей Лебедев 2024-10-01 14:28:46
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с полицейскими задержали 39 радикалов, которые склоняли подростков к насилию в отношении представителей власти, одноклассников и учителей. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

Профилактические и оперативные мероприятия прошли в 78 регионах России. В ходе них изъяли боеприпасы, оружие, компоненты для изготовления взрывчатки, а также символику и пропагандистские материалы террористических организаций.

Кроме того, у задержанных нашли переписку с украинскими кураторами. Она в том числе велась через мессенджер Discord.

На данный момент установлена причастность девяти подростков к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях и других общественных местах.

#в стране и мире #ФСБ #Радикалы #Задержание #арест #подростки #мессенджер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 