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Лукашенко: обновление ядерной доктрины РФ обсуждалось еще пять лет назад

Президент Белоруссии отметил, что в ходе саммита глав стран СНГ обсуждались внешние угрозы.
Алексей Курильченко 2024-10-08 17:58:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Обновление ядерной доктрины России обсуждалось еще пять лет назад на фоне появления новых внешних угроз. Об этом заявил «Звезде» президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита глав стран СНГ в Москве. Белорусский лидер отметил, что не стоит забывать и о внутренних проблемах.

«Правильное решение, может быть, даже раньше надо было принимать. Пять лет назад мы обсуждали эту проблему... Основной вопрос, который мы обсуждали, это как раз внешние угрозы. Но мы не забываем о том, что внутри не должно быть причин, чтобы эти угрозы могли реализовываться и осуществляться. А угроз сегодня предостаточно - говорят, что около 50 конфликтов, тлеющих и действующих, в мире существует. И любой конфликт - это потенциальная угроза для любой страны. Ну а для нас тем более», - заявил Лукашенко.

Напомним, что совещание по ядерному сдерживанию Совбеза РФ прошло вечером 25 сентября. Во вступительном слове президент РФ Владимир Путин заявил, что государство сохраняет право применять свой ядерный арсенал в случае агрессии и создания критической угрозы. Речь идет в том числе и об агрессии со стороны неядерного государства совместно с ядерным. При этом Путин подчеркнул, что применение ядерных сил является крайней мерой защиты страны.

#белоруссия #СНГ #Александр Лукашенко #ядерная доктрина #наш эксклюзив #Внешние угрозы
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