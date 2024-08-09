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Российский дрон сбил украинскую «Бабу-ягу» на Донецком направлении

«Баба-яга» зависла над одной из позиций российских войск для нанесения удара, но была уничтожена.
2024-08-09 12:58:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский оператор, управлявший беспилотником в зоне СВО, сбил украинский тяжелый гексакоптер «Баба-яга».

Кадры уничтожения БПЛА противника, зависшего над российской позицией на Донецком направлении, чтобы ударить по нашим войскам, публикует Министерство обороны РФ.

«В ходе боевого дежурства расчетами беспилотных летательных аппаратов штурмового отряда 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады группировки войск "Юг" был сбит очередной тяжелый беспилотник украинских националистов типа "Баба-яга"», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Оператор дрона принял решение протаранить ударный коптер противника. В ходе воздушной дуэли зашел сверху над украинским дроном и заблокировал винты, в результате «Баба-яга» сломалась и обломки упали на землю.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #дрон #ВСУ #МО РФ #Баба-яга #СВО
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