Российский дрон сбил украинскую «Бабу-ягу» на Донецком направлении

Российский оператор, управлявший беспилотником в зоне СВО, сбил украинский тяжелый гексакоптер «Баба-яга».

Кадры уничтожения БПЛА противника, зависшего над российской позицией на Донецком направлении, чтобы ударить по нашим войскам, публикует Министерство обороны РФ.

«В ходе боевого дежурства расчетами беспилотных летательных аппаратов штурмового отряда 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады группировки войск "Юг" был сбит очередной тяжелый беспилотник украинских националистов типа "Баба-яга"», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Оператор дрона принял решение протаранить ударный коптер противника. В ходе воздушной дуэли зашел сверху над украинским дроном и заблокировал винты, в результате «Баба-яга» сломалась и обломки упали на землю.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.