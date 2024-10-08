Украинские солдаты перепутали российских военных с сослуживцами и были уничтожены, сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным Фауст. Его заявление приводит Министерство обороны РФ.

Как утверждает Фауст, 110-я мотострелковая бригада при взятии Желанного в ДНР зашла в населенный пункт одной из первых. Бойцам удалось закрепиться, несмотря на шквальный огонь. Украинские националисты прибыли на ротацию в опорный пункт, который на тот момент уже заняли наши бойцы.

«Под утро - как раз боец стоял в дозоре с позывным Лис, вот он молодец, вовремя среагировал - прямо к дому подъехала боевая машина вэсэушная», - рассказал военный.

Украинцы подошли к дому, поздоровались и только после этого поняли, что внутри находятся бойцы ВС РФ. Противник пытался бежать, но безуспешно.

Недавно российские военнослужащие освободили населенные пункты Желанное Первое и Желанное Второе в ДНР. Желанное Первое наши войска взяли под контроль 14 сентября, Желанное Второе удалось занять 5 октября.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.