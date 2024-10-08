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Politico узнала о планах НАТО подготовить Францию к войне с Россией

В следующем году пройдут крупномасштабные учения НАТО «Дакийская весна 2025» в Румынии.
Игнат Далакян 2024-10-08 16:47:54
© Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Globallookpress

В следующем году французская армия должна будет доказать, что способна противостоять Российской Федерации. Об этом пишет издание Politico.

В статье говорится, что речь идет о крупномасштабных учениях НАТО «Дакийская весна 2025», которые пройдут в Румынии. В ходе учений Франция отработает переброску войск на восточный фланг Североатлантического альянса в случае конфликта с Россией.

Помимо этого, Франция получила задание от НАТО подготовить целую дивизию с собственными вооружениями и боеприпасами к 2027 году. Также в материале отмечается, что следующий год для французской армии станет «решающим испытанием», поскольку она якобы превратится в силу, способную противостоять российской армии при возможном нападении на военный блок.

«Раньше мы играли в войну. Теперь есть обозначенный враг», - сказал глава сухопутного командования армии в Европе генерал Бертран Тужуз.

Ранее во Франции забеспокоились после слов президента РФ Владимира Путина о вовлечении НАТО в украинский конфликт, если ВСУ будет разрешено бить дальнобойным оружием по территории России. Местное издание Le Monde, ссылаясь на дипломатический источник, сообщило, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны.

#в стране и мире #учения #Франция #НАТО #конфликт #противостояние #Румыния
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