Во Франции испугались предупреждения Путина о НАТО

Во Франции забеспокоились после слов президента России Владимира Путина о вовлечении стран НАТО в конфликт на Украине, если ВСУ будет официально разрешено применять дальнобойное оружие по территории России. Об этом сообщает местное издание Le Monde со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны», - заявил газете собеседник.

По его словам, не стоит забывать, что Россия может увеличить масштабы боевых действий.

В издании отметили, что официально Париж пока не давал разрешения на удары вглубь Российский Федерации.

Ранее во время своего визита в Санкт-Петербург российский лидер Владимир Путин заявил, что официальное разрешение Запада ударять дальнобойным оружием по России изменит суть конфликта.