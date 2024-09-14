МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Во Франции испугались предупреждения Путина о НАТО

Дипломатический источник заявил, что Россия может расширить масштабы боевых действий.
Мария Зайцева 2024-09-14 17:19:40
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress

Во Франции забеспокоились после слов президента России Владимира Путина о вовлечении стран НАТО в конфликт на Украине, если ВСУ будет официально разрешено применять дальнобойное оружие по территории России. Об этом сообщает местное издание Le Monde со ссылкой на дипломатический источник.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны», - заявил газете собеседник.

По его словам, не стоит забывать, что Россия может увеличить масштабы боевых действий.

В издании отметили, что официально Париж пока не давал разрешения на удары вглубь Российский Федерации.

Ранее во время своего визита в Санкт-Петербург российский лидер Владимир Путин заявил, что официальное разрешение Запада ударять дальнобойным оружием по России изменит суть конфликта.

#в стране и мире #Франция #НАТО #ВСУ #Запад #Владимир Путин #разрешение #дальнобойное оружие #удары по РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 