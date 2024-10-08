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Лукашенко наколол дров перед саммитом СНГ в Москве

Президент Белоруссии находится в России с рабочим визитом.
Игнат Далакян 2024-10-08 15:31:27
© Фото: Пул Первого/Телеграм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед саммитом СНГ занимался колкой дров. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«Разминка Первого (президента Белоруссии Лукашенко. - Прим. ред.) перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», - говорится в сообщении.

Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Ожидается, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 9 октября.

Ранее перед участием в саммите глав стран СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил велопрогулку. Он отметил, что вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка.

#Саммит #СНГ #Александр Лукашенко #рабочий визит #дрова #саммит СНГ
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