Никол Пашинян устроил велопрогулку по Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по набережной Москвы-реки. Глава кабмина прибыл в российскую столицу для участия в саммите глав стран СНГ, который состоится 8 октября. Видео с прогулки Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней», - отметил глава армянского кабмина.

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент России Владимир Путин переговорит с Пашиняном перед заседанием совета глав стран-участниц СНГ. На этой встрече будут обсуждать вопросы нормализации отношений Армении и Азербайджана. Ушаков добавил, что трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева не планируется.

Отметим, что Путин уже встретился в Москве с Алиевым. В ходе беседы российский лидер отметил позитивное развитие отношений двух стран, а также пригласил азербайджанского лидера на саммит БРИКС в Казани.