МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Никол Пашинян устроил велопрогулку по Москве

Премьер Армении прибыл в Россию для участия в саммите глав стран СНГ.
Алексей Курильченко 2024-10-08 13:15:57
© Фото: Telegram, Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan © Видео: Telegram, Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по набережной Москвы-реки. Глава кабмина прибыл в российскую столицу для участия в саммите глав стран СНГ, который состоится 8 октября. Видео с прогулки Пашинян опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней», - отметил глава армянского кабмина.

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент России Владимир Путин переговорит с Пашиняном перед заседанием совета глав стран-участниц СНГ. На этой встрече будут обсуждать вопросы нормализации отношений Армении и Азербайджана. Ушаков добавил, что трехсторонняя встреча Путина, Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева не планируется.

Отметим, что Путин уже встретился в Москве с Алиевым. В ходе беседы российский лидер отметил позитивное развитие отношений двух стран, а также пригласил азербайджанского лидера на саммит БРИКС в Казани.

#Москва #в стране и мире #Армения #Никол Пашинян #велопрогулки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 