Писатель воссоздал внешность Джека-Потрошителя с помощью ДНК

В Сети появились «фотографии» с изображением предполагаемой внешности серийного убийцы Джека-Потрошителя. Кадры опубликовало агентство Media Wales.

«Воссоздать» лицо печально известного убийцы удалось британскому писателю Расселу Эдвардсу, который, как он утверждает, на протяжении 30 лет изучал это дело. По его словам, он использовал технологию исследования ДНК для воссоздания внешности маньяка.

Как утверждает Эдвардс, еще в 2007 году он выкупил на аукционе шаль одной из жертв Джека-Потрошителя - Кэтрин Эддоус. Писатель также утверждает, что подлинность предмета якобы удалось установить путем сравнения биологических материалов с шали с ДНК потомков жертвы.

Эдвардс также заявил, что на этом же предмете оказались образцы ДНК самого Джека-Потрошителя, которым, как считает писатель, является выходец из Польши - эмигрант Аарон Комински. Более того, утверждается, что его образцы также совпали с ДНК его потомков.

Ранее сообщалось, что праправнучка лондонского полицейского Сара Бакс Хортон заявила, что ей удалось установить личность Джека-Потрошителя. Для этого она использовала архивные медицинские записи конца XIX века.