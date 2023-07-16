Telegraph: праправнучка полицейского установила личность Джека Потрошителя

Для своего расследования Сара Бакс Хортон использовала медицинские записи, которые были конфиденциальными до 2013 и 2015 годов.

© Фото: Fortuné Méaulle, Wikimedia

Праправнучка лондонского полицейского, который расследовал дело убийцы, известного под псевдонимом Джек Потрошитель, смогла установить его личность. Об этом пишет издание Telegraph.

«Впервые в истории Джека Потрошителя можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам», - заявила Сара Бакс Хортон газете.

Хортон изучила архивные медицинские записи конца IXX века и установила, что подозреваемый проживал в районе, где происходили убийства. Хайамс промышлял изготовлением сигар и мастерски обращался с ножом. Кроме того, мужчине диагностировали алкоголизм и эпилепсию из-за чего он был частым пациентом психиатрических клиник, пишет RT.

Со временем, его состояние ухудшилось, сообщила Хортон. После полученной травмы он не смог работать. Кроме того, подозреваемый неоднократно нападал на свою жену, опасаясь, что она ему изменяет, пишет издание. Хортон также установила, что физические особенности Джека Потрошителя совпадают с показаниями его выживших жертв. Большинство из них описывали шаркающую походку маньяка и негнущуюся левую руку.