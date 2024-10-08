Путин пригласил Пашиняна на саммит БРИКС для переговоров

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе встречи российский лидер пригласил своего коллегу на саммит БРИКС в Казани, где пройдут двусторонние переговоры.

«Благодарю вас и, Никол Владимирович, жду вас в Казани на саммите БРИКС. Надеюсь, это будет и полезно, и интересно - много контактов. И двустороннюю проведем встречу, и будет возможность поговорить со многими коллегами из нескольких десятков стран, которые планируют принять участие в этой работе», - заявил Путин.

Также российский лидер отметил развитие торгово-экономических отношений двух стран. Путин отметил, что в этом году товарооборот между двумя странами может достичь рекордных показателей в 14-16 миллиардов долларов. Путин отметил вопросы развития гуманитарного сотрудничества, а частности в сфере образования.

Напомним, что Пашинян прибыл на саммит лидеров стран СНГ накануне. Перед встречей с Путиным армянский премьер устроил велопрогулку вдоль Москвы-реки и рассказал об этом в соцсетях.