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Су-34 сбросил корректируемые бомбы на опорник ВСУ в Курской области

Разведка уточнила и подтвердила экипажу, что личный состав и опорник ВСУ уничтожен, после чего экипаж вернулся на аэродром.
2024-10-06 08:24:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ сбросил авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, сопроводив кадрами поражения.

Удар наносился по разведанным целям. Разведка уточнила и подтвердила экипажу, что личный состав и опорник ВСУ уничтожен, после чего экипаж вернулся на аэродром.

УМПК крепится к корпусу авиабомбы. После сброса с носителя раскладывается крыло и боеприпас планирует к цели. Таким образом, благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы становятся корректируемыми, что позволяет наносить более точные удары с воздуха.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#ВКС РФ #су-34 #Курская область #ВСУ #УМПК
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