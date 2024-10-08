ВС РФ ударили по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы России нанесли удары по районам сосредоточения украинских резервов в Сумской области. Об этом сообщает МО РФ.

Уточняется, что удары нанесла оперативно-тактическая авиация и ракетные войска. Под эти удары попали резервы семи бригад ВСУ. Речь о 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригаде территориальной обороны.

Резервы располагались в районах населенных пунктов Бунякино, Катериновка, Макеевка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Хотень и Шпиль.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Зоряное Первое и Золотая Нива на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.