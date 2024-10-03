Фонд «Защитники Отечества» подготовит ветеранам СВО собак-поводырей

На базе российской школы собак-проводников проходит обучение незрячих. Здесь уже отучились 20 ветеранов СВО. Как построена работа школы внимательно изучает статс-секретарь - замминистра обороны Анна Цивилева.

В ходе спецоперации ветеран СВО Николай Яковлев получил ранение и полностью ослеп, верный друг и спутница Алька помогла научиться жить заново. Ближе нее последние два месяца у Николая нет никого.

«Скажу, лучше стало передвижение, именно с собакой. Возросла скорость перемещений. Потому что раньше я ходил медленно. Тут меня не могут догнать ни супруга, ни ребенок», - рассказал ветеран.

В течение двух недель собаки и их будущие хозяева учатся друг с другом не только взаимодействовать, но и жить. Гостиничные номера максимально приближены к домашним условиям. Тренировки с поводырями инвалиды по зрению начинают с первого дня в сопровождении инструкторов. В школе выстроен целый городок, чтобы оттачивать навыки перемещения. Уже после - выход за территорию школы.

Полоса препятствий на базе имитирует все естественные барьеры, которые могут встретиться в городе. Человеку видящему не составит никакого труда их пройти, а вот незрячий может столкнуться с трудностями, и здесь верным другом и помощником выступает собака-проводник.

Об адаптации и приоритетной помощи Анна Цивилева говорит и с военными, которые недавно в ходе СВО получили травмы, потеряли зрение и сейчас восстанавливаются. По поручению министра обороны в стране создается программа комплексной реабилитации военнослужащих, с опорой на опыт общественных организаций.

«Белгород, Омск, Кемерово, Подмосковье открывают реабилитационные центры современные. И здесь как раз общество слепых будет привносить те программы, которые позволят проходить реабилитацию именно для этой категории», - пояснила Анна Цивилева.

Собака-проводник - это уже финишный этап реабилитации, который дает инвалидам по зрению свободу. В год школа на базе всероссийского общества слепых готовит и отдает 60 поводырей. Но запрос в 2-3 раза больше.

«Это очередь порядка 230 человек на сегодняшний день. Это два с лишним года ожидания такого средства реабилитации», - поделился президент Всероссийского общества слепых Владимир Сипкин.

Среди ветеранов СВО сейчас 352 инвалида по зрению. Фонд «Защитники отечества» займется вопросом подготовки собак-проводников, чтобы все имели равные возможности в каждом регионе страны обрести четвероногого помощника.