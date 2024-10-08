Харрис назвала главного противника США, и это не Россия

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что не Россия и не Китай являются главными угрозами для Вашингтона. Об этом сообщает Life.

«Я считаю, что очевидным является Иран», - цитирует агентство ее слова.

В качестве аргумента она привела свое беспокойство по поводу возможного наличия ядерного оружия у Тегерана. Харрис также пообещала не допустить этого сценария в случае победы на выборах.

Ранее вице-президент США уклонилась от ответа на вопрос о вероятном вступлении Украины в НАТО в случае ее победы на президентских выборах.