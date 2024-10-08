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FT: Киев признал необходимость переговоров с РФ о территориях

Ситуацию для Украины усугубляют отступление ВСУ в Донбассе, приближение зимы и предстоящие президентские выборы в США.
Алексей Курильченко 2024-10-08 11:46:30
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Киев и его западные партнеры признали необходимость начать с Россией переговоры об утраченных Украиной территориях. Об этом сообщает газета Financial Times.

Издание отмечает, что в Белом доме и на Банковой произошла «смена настроений». Если ранее Запад был решительно настроен завершить конфликт изгнанием российских войск с территории Украины, то теперь все чаще звучат призывы к переговорам. Отмечается, что такой вариант позволит сохранить за Киевом «большую часть страны».

При этом Украина не получает достаточной поддержки, чтобы достичь этой цели. Ситуацию усугубляют отступление ВСУ в Донбассе, приближение зимы и предстоящие президентские выборы в США. Внимание союзников Киева также отвлекает ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киеву стоит рассмотреть вопрос признания перехода части своих территорий под контроль РФ. Такими словами он ответил на просьбу дать совет Зеленскому в случае, если бы речь шла о мирных переговорах с Россией.

Напомним, что в 2014 году полуостров Крым в результате референдума стал частью России. В 2022 году, также в ходе референдумов, в состав РФ включили четыре бывших украинских региона - ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Киевский режим и его западные партнеры не признают результаты этих референдумов.

#в стране и мире #Украина #переговоры #В ИноСМИ #территории
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