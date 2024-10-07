Пленный украинец заявил, что ВСУ нечего противопоставить ВС РФ

Украинская сторона не в состоянии противостоять Вооруженным силам России, считает взятый в плен российскими бойцами украинец Александр Новак из пулеметного взвода 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Видеозапись беседы с пленным публикует МО РФ.

«Нечего нам противопоставить. Мы просто теряем. Самое главное, что ресурс. Мы теряем людей. В нашем случае единственный вариант, который был изначально самым допустимым, это только пойти на мирное соглашение с Россией любой ценой», - сказал он.

Новак попал в плен, получив ранение под Торецком на территории Донецкой Народной Республики. Многим сослуживцам было по 50 лет, обещали копать окопы на второй линии обороны, а в итоге бросили на опасный участок. Пленный назвал бездарным командование ВСУ, поскольку поставленные командирами задачи приводили к колоссальным и бессмысленным потерям.

«Потери колоссальные. Потеряли практически всю группу, которая уходила. Это выше 30 человек. Из них больше половины были старики и раненые», - добавил Новак.

Другой пленный ранее рассказал о размещении личного состава в медучреждении. После того как командование ВСУ расквартировало подразделения в туберкулезном диспансере в Харьковской области, солдаты заразились туберкулезом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.