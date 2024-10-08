«Суперкам» ВС РФ долетел с Кинбурнской косы до острова в дельте Днепра

Минобороны России рассказало о грамотной совместной работе расчета беспилотника «Суперкам» и противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» ВДВ группировки войск «Днепр».

Утверждается, что российские военнослужащие находились на побережье Кинбурнской косы. Цели, разведанные при помощи беспилотника, располагались на острове в дельте Днепра.

Этими целями стали наблюдательный пункт ВСУ, а также пункт управления беспилотниками противника. Уточняется, что цели были уничтожены вместе с находящимся внутри личным составом.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что цели были поражены благодаря опыту и высокому профессионализму операторов комплексов.

Ранее сообщалось, что российские РСЗО уничтожили цель благодаря «Суперкаму» в глубоком тылу боевиков ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.