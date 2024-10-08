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ВС РФ уничтожили боевую бронированную машину ВСУ в Курской области

Вражеская бронетехника была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет».
2024-10-08 11:10:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие уничтожили украинскую боевую бронированную машину в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Передвижение бронетехники врага в районе лесополосы выявило разведывательное подразделение группировки войск «Север». Это удалось сделать при помощи БПЛА. 

Уточняется, что на боевой бронированной машине противника была установлена зенитная установка.

Для уничтожения цели применили барражирующий боеприпас «Ланцет» - ликвидировать ее удалось оперативно. Попадание и взрыв боевой бронированной машины были зафиксированы средствами объективного контроля.

Ранее сообщалось, что российский «Ланцет» уничтожил украинскую самоходку в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #Курская область #уничтожение #ланцет
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