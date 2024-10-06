«Ланцет» уничтожил украинскую самоходку в Сумской области

Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана» в Сумской области. Наши бойцы ударили по вражеской САУ барражирующим боеприпасом «Ланцет». Кадры объективного контроля публикует Минобороны России.

Технику противника обнаружила наша разведка. После получения и анализа координат российские военнослужащие приняли решение об огневом воздействии по 155 миллиметровой самоходке ВСУ.

Прямым попаданием «Ланцета» техника врага была разбита. Объективный контроль велся воздушной разведкой в режиме реального времени, он и запечатлел уничтожение «Богданы».

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.