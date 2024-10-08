FT: Мальдивы получат от Индии $760 млн после разрешения скандала с «клоуном»

Индия передаст Мальдивам около $760 млн для предотвращения дефолта по просьбе архипелага, несмотря на скандал с «клоуном». Об этом сообщила газета Financial Times.

Решение о передаче очередного транша для «кораллового» государства озвучили в ходе встречи индийского премьер-министра Нарендры Моди и мальдивского президента Мохамеда Муиззу.

Как отмечает издание, глава республики занимает прокитайскую позицию, а КНР - региональный соперник Индии, который также хочет оказать помощь архипелагу, стремящемуся избавиться от зависимости Нью-Дели.

FT напомнило, что зимой три чиновника «кораллового» государства в соцсетях назвали Моди «клоуном» и «террористом» в связи с поддержкой индийским премьером Израиля (госрелигия на Мальдивах - ислам). После инцидента политиков уволили, а власти Мальдив в свою очередь заявили, что их мнения не выражают позицию республики.