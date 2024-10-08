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FT: Мальдивы получат от Индии $760 млн после разрешения скандала с «клоуном»

Три чиновника республики зимой назвали премьера Индии «клоуном», поскольку тот поддержал Израиль. Дело в том, что на территории «кораллового» государства исповедуют ислам.
Глеб Владовский 2024-10-08 10:47:03
© Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress

Индия передаст Мальдивам около $760 млн для предотвращения дефолта по просьбе архипелага, несмотря на скандал с «клоуном». Об этом сообщила газета Financial Times.  

Решение о передаче очередного транша для «кораллового» государства озвучили в ходе встречи индийского премьер-министра Нарендры Моди и мальдивского президента Мохамеда Муиззу.

Как отмечает издание, глава республики занимает прокитайскую позицию, а КНР - региональный соперник Индии, который также хочет оказать помощь архипелагу, стремящемуся избавиться от зависимости Нью-Дели.

FT напомнило, что зимой три чиновника «кораллового» государства в соцсетях назвали Моди «клоуном» и «террористом» в связи с поддержкой индийским премьером Израиля (госрелигия на Мальдивах - ислам). После инцидента политиков уволили, а власти Мальдив в свою очередь заявили, что их мнения не выражают позицию республики.

#в стране и мире #Индия #мальдивы #нарендра моди #моди #коралловое государство #Мохамед Муиззу
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