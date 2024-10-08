Летчики-штурмовики сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщает об успешном авиаударе штурмовой авиации в приграничном районе Курской области. Целью стала живая сила и бронетехника ВСУ.
Действия экипажей штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений противника, как уточнили в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что удар наносился авиаракетами по заранее разведанным целям.
Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. После этого они благополучно вернулись на аэродром.
Разведка доложила об уничтожении личного состава и бронетехники противника в результате авиаудара.
Ранее сообщалось, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на опорник ВСУ в Курской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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