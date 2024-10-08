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Летчики-штурмовики сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Нанеся авиаудар, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром.
2024-10-08 10:43:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об успешном авиаударе штурмовой авиации в приграничном районе Курской области. Целью стала живая сила и бронетехника ВСУ. 

Действия экипажей штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений противника, как уточнили в российском оборонном ведомстве. 

Уточняется, что удар наносился авиаракетами по заранее разведанным целям. 

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. После этого они благополучно вернулись на аэродром. 

Разведка доложила об уничтожении личного состава и бронетехники противника в результате авиаудара. 

Ранее сообщалось, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на опорник ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #Су-25 #Курская область #штурмовики
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