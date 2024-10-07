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Боевики за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР

Тринадцать раз украинские националисты обстреляли Донецкое направление, еще сорок два раза - Горловское.
Анастасия Бобылева 2024-10-07 01:52:21
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 55 раз за последние сутки. Как уточнили в представительстве ДНР в СЦКК, всего ВСУ выпустили 191 боеприпас.

«Пятьдесят пять вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Тринадцать обстрелов - на Донецком направлении, 42 обстрела - на Горловском направлении», - указано в сообщении.

В представительстве добавили, что два мирных жителя погибли в результате украинских обстрелов, еще один пострадал.

Ранее боевики ВСУ дважды за сутки попытались атаковать администрацию Горловки. Они выпустили по ней кассетные боеприпасы, из-за чего часть здания была повреждена, разбились окна.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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