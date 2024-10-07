Боевики за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 55 раз за последние сутки. Как уточнили в представительстве ДНР в СЦКК, всего ВСУ выпустили 191 боеприпас.

«Пятьдесят пять вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Тринадцать обстрелов - на Донецком направлении, 42 обстрела - на Горловском направлении», - указано в сообщении.

В представительстве добавили, что два мирных жителя погибли в результате украинских обстрелов, еще один пострадал.

Ранее боевики ВСУ дважды за сутки попытались атаковать администрацию Горловки. Они выпустили по ней кассетные боеприпасы, из-за чего часть здания была повреждена, разбились окна.