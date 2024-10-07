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Юрист заявила, что водителей не будут штрафовать за навигаторы из-за нового закона

В Минтрансе предложили запретить использование мультимедийных устройств за рулем.
Глеб Владовский 2024-10-07 09:11:22
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

В Минтрансе РФ предложили запретить использование смартфонов и прочих устройств, которые могут отвлекать водителей от дороги. Оценку законопроекту дала в беседе с РБК юрист Екатерина Лебедева.

«За использование в машине навигационных систем наказывать никто не будет. С единственной оговоркой - если их применение соответствует ряду обязательных условий», - приводит ее слова агентство.

Как отмечает адвокат, устанавливать любые мультимедийные устройства на лобовом стекле, особенно если они преграждают обзор водителю, категорически запрещено.

«Смартфон или планшет, на котором установлена навигационная программа, должен быть закреплен на специальной подставке. Таким образом, если автовладелец соблюдает действовавшие ранее предписания, никто его не оштрафует», - выразила мнение эксперт.

Ранее автоэксперты в беседе со «Звездой» рассказали про новые правила о дорожных камерах, которые помогут сократить случаи несправедливых штрафов. Напомним, что 25 сентября в Минтрансе выступили с инициативой штрафовать водителей за использование мультимедийных систем за рулем.

#в стране и мире #минтранс рф #смартфоны #навигатор #автовождение
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