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Кириллов: США причастны к готовящейся провокации Киева с химоружием

ОЗХО стала международной площадкой, деятельность которой контролируют США, отметил начальник войск РХБЗ.
2024-10-07 10:01:00
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о причастности Вашингтона к готовящейся провокации Украины с химоружием против России. По его словам, США используют ОЗХО (Организацию по запрещению химического оружия. - Прим. ред.) для сведения политических счетов с неугодными странами.

Еще в июле 2024 года официальный представитель США в Организации Николь Шампейн заявила, что собирается «поднять вопрос привлечения РФ к "ответственности" в ходе Конференции государств-участников в ноябре». Далее ОЗХО может лишить Россию права голоса как государство-участника по аналогии с Сирией.

«В дальнейшем материалы о якобы “нарушениях” Российской Федерации будут направлены в Генассамблею и Совет Безопасности ООН, как это было реализовано в отношении Сирии», - предупредил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ также напомнил, что Россия неоднократно передавала в Организацию всю информацию о фактах применения Украиной отравляющих веществ и химических средств нелетального действия. Однако содержательной реакции так и не последовало, что говорит о политике «двойных стандартов» ОЗХО.

Кириллов отметил, что на базе Организации по запрещению химического оружия сформирована еще одна международная площадка, деятельность которой контролируют США, Вашингтон использует ОЗХО для сведения политических счетов с неугодными странами.

Начальник войск РХБЗ также заявил о подготовке киевским режимом провокации с применением химического оружия. Для этого 40 сотрудников украинских спецслужб прошли обучение по отбору проб в химико-технологическом центре в Гааге.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов

#армия #РХБЗ #Минобороны РФ #игорь кириллов #сша #провокация
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