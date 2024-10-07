МО РФ: Украина готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию

У Министерства обороны РФ есть данные о том, что киевский режим готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам Кириллова, для этого 40 сотрудников украинских спецслужб прошли обучение по отбору проб в химико-технологическом центре в Гааге. Также Киев получил от Техсекретариата ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия. - Прим. ред.) детекторы и анализаторы, данные с которых Организация примет. Всего было передано 13 детекторов First Defender и 70 анализаторов LCD 3.3, отвечающих требованиям Организации по документированию доказательств.

«Предполагается, что материалы сфабрикованных "доказательств" будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая начнется 8 октября 2024 года, а также на Конференции государств-участников Организации в ноябре этого года», - отметил он.

Кроме того, Украина заключила с ОЗХО соглашение, которое разрешит Киеву обращаться в Организацию, обходя необходимые процедуры и навязывая ложные выводы о расследованиях химинцидентов, добавил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ отметил, что таким образом Киев стремится добиться дальнейшего лишения представителей РФ должностей в Техсекретариате ОЗХО.

Также Кириллов заявил, что к украинским провокациям могут быть причастны США. По его словам, США используют ОЗХО для сведения политических счетов с неугодными странами.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов