Поставки на Украину средств индивидуальной защиты свидетельствуют о подготовке киевским режимом провокаций с его использованием. Об этом на брифинге заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.



Генерал-лейтенант обратил внимание на запрос украинского постпредства при Евросоюзе о поставках общевойсковых защитных костюмов и противогазов (283 тысячи), перчаток и противохимических пакетов (по 500 тысяч), комплектов антидотов (150 тысяч) и тестов для выявления отравляющих веществ (20 тысяч).

«В 2023 году страны НАТО уже поставили на Украину средства индивидуальной защиты (более 55 тысяч комплектов), антидоты от фосфорорганических веществ (600 тысяч ампул), а также препараты для детоксикации иприта, люизита и производных синильной кислоты (750 тысяч флаконов)», - привел данные Кириллов.

Подобные объемы поставок чрезмерны для страны, у которой нет химического оружия, подчеркнул начальник войск РХБЗ.

Кроме того, повышенный интерес к списочным химикатам проявляет Национальная академия наук Украины. С прошлого года ее сотрудники работают над созданием специальных соединений для устранения последствий применения боевых отравляющих веществ, оказывающих на организм человека нервно-паралитическое и кожно-нарывное действия.

Также Кириллов заявил, что украинские боевики более 400 раз применяли химические средства для борьбы с беспорядками и списочные химикаты в зоне проведения спецоперации. Националисты применяли такие средства, как хлорацетофенон, хлорпикрин, синильную кислоту и хлорциан.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов

