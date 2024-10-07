МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ: Украина 400 раз применила химсредства за время проведения СВО

Националисты активно используют химикаты не только в зоне боевых действий против российских военнослужащих, но и при организации и проведении терактов.
2024-10-07 10:04:00
© Фото: Jens BА, ttnerdpa, Globallookpress © Видео: Минобороны РФ

Украинские националисты более 400 раз применяли химические средства для борьбы с беспорядками и списочные химикаты в зоне проведения спецоперации. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Он уточнил, что украинская сторона применяла хлорацетофенон, «Си-Эс» и списочные химикаты - хлорпикрин, «Би-Зет», синильную кислоту и хлорциан.

«Подобные инциденты имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях», - отметил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ рассказал, что боевики используют химикаты не только в зоне боевых действий, но и в ходе подготовки и проведения терактов.

«В августе 2024 года были выявлены факты скрытного применения киевским режимом химического оружия под видом дымовых снарядов», - сказал Кириллов.

Кроме того, добавил Кириллов, выявлены схроны с отравляющими веществами кустарного производства. Все выявленные факты свидетельствуют о грубом нарушении киевским режимом положений Конвенции о запрещении химического оружия.

Кириллов также указал на поставки на Украину средств индивидуальной защиты. Это говорит о подготовке киевским режимом провокаций с применением химоружия.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #РХБЗ #Минобороны РФ #игорь кириллов #угледар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 