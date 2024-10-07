Украинские националисты более 400 раз применяли химические средства для борьбы с беспорядками и списочные химикаты в зоне проведения спецоперации. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

Он уточнил, что украинская сторона применяла хлорацетофенон, «Си-Эс» и списочные химикаты - хлорпикрин, «Би-Зет», синильную кислоту и хлорциан.

«Подобные инциденты имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск, а также на Краснолиманском и Богуславском направлениях», - отметил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ рассказал, что боевики используют химикаты не только в зоне боевых действий, но и в ходе подготовки и проведения терактов.

«В августе 2024 года были выявлены факты скрытного применения киевским режимом химического оружия под видом дымовых снарядов», - сказал Кириллов.

Кроме того, добавил Кириллов, выявлены схроны с отравляющими веществами кустарного производства. Все выявленные факты свидетельствуют о грубом нарушении киевским режимом положений Конвенции о запрещении химического оружия.

Кириллов также указал на поставки на Украину средств индивидуальной защиты. Это говорит о подготовке киевским режимом провокаций с применением химоружия.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.