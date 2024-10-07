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У Авдеевки обнаружена украинская лаборатория с отравляющими веществами

Объект предназначался для производства отравляющих веществ общеядовитого действия.
2024-10-07 10:05:00
© Фото: Gombert httpimagebroker.com, Globallookpress © Видео: Минобороны РФ

Российские военные в июне этого года нашли в районе города Авдеевка в Донецкой Народной Республике украинскую химическую лабораторию. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге, посвященном нарушению киевским режимом Конвенции о запрещении химического оружия.

Отмечается, что обнаруженная лаборатория предназначалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия. Для их изготовления в том числе использовалась синильная кислота.

Также в ходе оперативных мероприятий были выявлены схроны с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства.

Игорь Кириллов подчеркнул, что в ходе специальной операции зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, «Си-Эс») и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, «Би-Зет», синильная кислота и хлорциан.

Токсичные средства подразделения ВСУ используют не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов, добавил генерал-лейтенант.

Кириллов также заявил о применении Украиной химического оружия в Судже. ВСУ применили 155-мм кассетные боеприпасы DM-105, в результате этой атаки пострадали свыше 20 человек.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #РХБЗ #Минобороны РФ #игорь кириллов #Авдеевка
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