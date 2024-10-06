Средства ПВО сбили два БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Вечером в воскресенье, 6 октября, российские военнослужащие пресекли попытку атаковать территорию России при помощи беспилотников. Противник хотел ударить по Белгородской и Брянской областям.

По информации Минобороны, средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных объекта. Оба БПЛА были самолетного типа.

«6 октября с 20:50 до 22:30 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - уточнила пресс-служба министерства.

Тем временем в Курской области зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» сбил ударный беспилотный летательный аппарат противника. Комплекс круглосуточно мониторит воздушное пространство над российскими позициями. На оснащении у «Панциря» 12 зенитных ракет и две двуствольные пуши калибра 30 миллиметров с боекомплектом в 1 400 выстрелов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.