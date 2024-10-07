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На Камчатке обнаружили группу пропавших туристов

В ведомстве отметили, что туристы вовремя не вернулись из-за застрявшей техники. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Глеб Владовский 2024-10-07 07:14:35
© Фото: МЧС РФ

Спасатели обнаружили группу пропавших на Камчатке туристов. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю.

«Спасатели МЧС России обнаружили туристов в районе "Аквариума", их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причина задержки - застряла техника», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что группа туристов из пяти человек, среди которых ребенок, направилась к «Диким озеркам» в Елизовском районе. О том, что люди не вернулись вовремя и о потере связи сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. Отмечалось также, что туристов не зарегистрировали спасатели.

#в стране и мире #Камчатский край #МЧС России #поиск пропавших #пропавшие туристы
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