На Камчатке обнаружили группу пропавших туристов

Спасатели обнаружили группу пропавших на Камчатке туристов. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю.

«Спасатели МЧС России обнаружили туристов в районе "Аквариума", их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причина задержки - застряла техника», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что группа туристов из пяти человек, среди которых ребенок, направилась к «Диким озеркам» в Елизовском районе. О том, что люди не вернулись вовремя и о потере связи сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. Отмечалось также, что туристов не зарегистрировали спасатели.