На Камчатке пропала группа туристов, предположительно с ребенком

На Камчатке пропала группа туристов из пяти-шести человек, предположительно с ребенком. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«Ориентировочно пять-шесть человек, среди которых может быть ребенок, уехали к Диким озеркам в Елизовском районе и вовремя не вернулись. Связи с ними нет. Ситуацию осложняет то, что группа не зарегистрирована у спасателей», - написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что неизвестно, кто именно находился в составе группы. О том, что туристы пропали, стало известно ночью. Спасатели уже начали поиски.

Ранее на Камчатке, врезавшись в сопку, разбился вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 человека. Все они погибли, тела туристов и членов экипажа доставили в Петропавловск-Камчатский. 3 сентября объявили днем траура по погибшим в результате инцидента.