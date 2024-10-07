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Расчеты ТОС «Солнцепек» показали ночное уничтожение позиций ВСУ

Вместе с расчетом «Солнцепека» всегда работает дозор. Бойцы на БТР-80 приезжают на огневую позицию заранее, чтобы оценить обстановку.
Роман Закурдаев 2024-10-07 05:24:07
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Подразделения группировки войск «Центр» наносят удары по позициям ВСУ в ДНР и продолжают продвижение в глубину обороны противника на Красноармейском направлении. За сутки на одном из участков противник в ходе девяти контратак потерял до 460 военнослужащих, два пикапа и две гаубицы. Расчеты ТОС «Солнцепек» показали, как поражают опорные пункты боевиков.

Гусеничной поступью тяжелая огнеметная система ТОС-1А продвигается как можно ближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отработать не только по переднему краю, но и по резервам противника. На ночных кадрах с коптера видно, что «Солнцепек» работает вместе с дозором. Группа бойцов на БТР-80 всегда впереди и заранее приезжает на огневую позицию, чтобы оценить обстановку. Оператор БПЛА на мотоцикле контролирует воздушное пространство.

«Я поднимаю птицу, осматриваю небо вокруг, если приближается дрон противника, я заранее предупреждаю или предпринимаю действия, чтобы его сбить», - объяснил заместитель командира ударно-разведывательного взвода Фокс.

От «Солнцепека» невозможно укрыться - за это враг его и боится. На месте попадания снарядов происходит объемный взрыв с мощнейшим давлением и огромной температурой до 3 000 градусов.

«Работаем почти каждый день. Обычно мы поражаем укрепленные пункты противника, а также иногда легкобронированную технику противника и тем самым выполняем задачу», - рассказал командир тяжелого огнеметного взвода с позывным Казан.

Ранее Минобороны РФ показало уничтожение двух беспилотников ВСУ над Харьковской областью. Российские дроны протаранили их с воздуха.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#тос-1а «солнцепек» #наш эксклюзив #боевая работа
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