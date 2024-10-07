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Экипажи танков Т-72БЗ нанесли удар по противнику в Курской области

Танкисты поражают цели с расстояния около 3 км, при этом удары могут наноситься как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.
2024-10-07 05:48:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 группировки войск «Север». На видео наши военнослужащие показали боевую работу в приграничном районе Курской области.

Танкисты на Т-72БЗ оказывают поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, круглосуточно уничтожают разрозненные мобильные группы противника, пехоту, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ. Удары наносятся с расстояния около 3 км, при этом экипажи танков используют беспилотные летательные аппараты для корректировки огня.

Во время боевой работы танкисты ведут огонь по противнику как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций - за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными.

После уничтожения цели бойцы меняют позиции, чтобы не допустить ответного огня со стороны противника. При этом боевые машины на всякий случай оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую защиту.

Ранее барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку «Богдана» в Сумской области. Обнаружить технику помогли разведчики.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Т-72Б3 #танки #Курская область
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