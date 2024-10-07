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Дипломат Жданова заявила, что Запад не воспринимает предупреждения РФ

Представитель РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что до западных стран с трудом доходят предупреждения Москвы о последствиях действий НАТО.
Марина Крижановская 2024-10-07 04:45:35
© Фото: РИА Новости

Российские дипломаты отмечают, что западные собеседники с трудом осознают, каковы будут последствия действий НАТО. Как отметила Юлия Жданова - исполняющая обязанности руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, предупреждения России до тех доходят с трудом. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

Дипломат Жданова добавила, что будущие корректировки в Основы государственной политики РФ послужат неким сигналом странам-оппонентам.

«Есть ощущение, что сигнал до оппонентов доходит с трудом. В этих условиях корректировки, которые будут вноситься в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, можно и нужно считать определенным сигналом недружественным странам», - рассказала она агентству.

Кроме того, Жданова обратила внимание, что НАТО давно готовится к потенциальному вооруженному конфликту с Россией, но это может выйти из-под контроля, а конфликт разрастется с катастрофическими последствиями.

Напомним, 25 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что агрессия против нашей страны от неядерного государства совместно с ядерным будет рассматриваться как нападение. Такое заявление он сделал во время заседания постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

#в стране и мире #НАТО #Запад #вооруженный конфликт #предупреждения #украинский конфликт #Юлия Жданова
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