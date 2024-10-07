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В Литве начались учения НАТО при участии 3,2 тысячи военных

На литовской территории начались международные учения НАТО «Железный волк 2024-II» при участии более трех тысяч военнослужащих и 700 единиц техники.
Марина Крижановская 2024-10-07 23:35:03
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress

На востоке Литвы начались военные учения «Железный волк 2024-II» Североатлантического альянса при участии порядка 3,2 тысячи военнослужащих из различных стран: США, Германии, Норвегии, Чехии, а также Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, и самой Литвы.

Он продлятся десять дней и проходят около границы с Белоруссией. В учениях планируется задействовать 700 единиц техники.

Литовские вооруженные силы сообщили, что учения продлятся до 17 октября и пройдут на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса. Кроме того, пресс-служба ведомства отметила, что в «Железном волке» будут задействованы различные подразделения местных войск от пехоты до военно-воздушных сил и военнослужащие стран-союзников.

В июле этого года сообщалось о приведенных в состояние повышенной готовности более 500 тысяч военных НАТО. Официальный представитель военного блока Фарах Дахлалла заявила, что с 2014 года альянс претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне.

#в стране и мире #Учения НАТО #Литва #«Железный волк 2024-II»
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