В Литве начались учения НАТО при участии 3,2 тысячи военных

На востоке Литвы начались военные учения «Железный волк 2024-II» Североатлантического альянса при участии порядка 3,2 тысячи военнослужащих из различных стран: США, Германии, Норвегии, Чехии, а также Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, и самой Литвы.

Он продлятся десять дней и проходят около границы с Белоруссией. В учениях планируется задействовать 700 единиц техники.

Литовские вооруженные силы сообщили, что учения продлятся до 17 октября и пройдут на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса. Кроме того, пресс-служба ведомства отметила, что в «Железном волке» будут задействованы различные подразделения местных войск от пехоты до военно-воздушных сил и военнослужащие стран-союзников.

В июле этого года сообщалось о приведенных в состояние повышенной готовности более 500 тысяч военных НАТО. Официальный представитель военного блока Фарах Дахлалла заявила, что с 2014 года альянс претерпел самую значительную трансформацию в коллективной обороне.