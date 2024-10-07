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В Сирии обнаружили 16 схронов с оружием американского производства

В ЦПВС добавили, что были нанесены удары ВКС РФ по трем местам базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф.
2024-10-07 22:29:02
© Фото: Михаил Алаеддин, РИА Новости

В Сирийской Арабской Республике обнаружили 16 схронов с оружием американского производства в пораженных с 23 сентября ударами ВКС России укрытиях незаконных вооруженных формирований. Об этом заявил заместитель руководителя ЦПВС капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«При проверках укрытий незаконных вооруженных формирований, пораженных ударами ВКС в период с 23 сентября 2024 года, обнаружено 16 схронов с оружием американского производства», - сообщил он.

В ЦПВС также отметили, что под командованием вооруженных сил САР при поддержке российской группировки войск продолжаются разведывательно-поисковые действия в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор.

По словам Игнасюка, за прошедшие сутки Воздушно-космические силы России ударили по трем местам базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф.

Ранее ВКС РФ ударили по двум пунктам базирования боевиков в Сирии. В ЦПВС отметили, что они вышли из зоны Эт-Танф.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #сирия #боевики #цпвс #схроны
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