ВКС РФ ударили по двум пунктам боевиков в Сирии

ВКС России в Сирии нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, завил журналистам замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«ВКС России нанесены удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», - сообщил Игнасюк на брифинге.

В частности были атакованы двум местам базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф.

Ранее воздушно-космические силы РФ атаковали четыре военные базы в Сирии. Тогда Россия обеспечила выход из оккупированной США зоны Эт-Танф четырем беженцам: двум мужчинам, женщине и ребенку.