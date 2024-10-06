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ВКС РФ ударили по двум пунктам боевиков в Сирии

В прошлый раз ВКС РФ ударами по военным базам в Сирии смогли обеспечить выход беженцам из оккупированной зоны США.
Карина Тазетдинова 2024-10-06 22:17:26
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Global Look Press

ВКС России в Сирии нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, завил журналистам замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«ВКС России нанесены удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», - сообщил Игнасюк на брифинге.

В частности были атакованы двум местам базирования боевиков, которые вышли из зоны Эт-Танф.

Ранее воздушно-космические силы РФ атаковали четыре военные базы в Сирии. Тогда Россия обеспечила выход из оккупированной США зоны Эт-Танф четырем беженцам: двум мужчинам, женщине и ребенку.

#ВКС РФ #сирия #сша #эт-танф
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