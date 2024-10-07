Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал урегулирование отношений с Российской Федерацией наиважнейшим приоритетом партии «Грузинская мечта». Об этом политик заявил на презентации предвыборной компании партии.

«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом», - цитирует РИА Новости грузинского премьера.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента в отношении президента Грузии Саломе Зурабишвили. Международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия считает, что она получила от Запада инструкции по развязыванию гражданской войны в стране.