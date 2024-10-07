МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Премьер Грузии назвал урегулирование отношений с Россией приоритетом

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Ираклий Кобахидзе возглавляет предвыборный штаб правящей партии «Грузинская мечта».
Игнат Далакян 2024-10-07 20:40:26
© Фото: IMAGO Bernd Elmenthaler Globallookpress

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал урегулирование отношений с Российской Федерацией наиважнейшим приоритетом партии «Грузинская мечта». Об этом политик заявил на презентации предвыборной компании партии.

«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом», - цитирует РИА Новости грузинского премьера.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента в отношении президента Грузии Саломе Зурабишвили. Международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия считает, что она получила от Запада инструкции по развязыванию гражданской войны в стране.

#Россия #в стране и мире #Выборы #Грузия #отношения #Ираклий Кобахидзе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 