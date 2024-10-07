В Грузии заявили, что Зурабишвили готова начать гражданскую войну

В ходе несогласованного с парламентом визита президент Грузии Саломе Зурабишвили получила от Запада новые инструкции, чтобы развязать в стране гражданскую войну. Правящая партии инициировала процедуру импичмента, но у нее не хватит ресурса, чтобы отстранить президента от должности. Об этом в беседе со «Звездой» заявил международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

«Госпожа Саломе опять нарушает Конституцию Грузии, точно так же, как она это сделала год назад. Она опять поехала в зарубежное турне и встречалась с мировыми лидерами, не согласовав это с парламентом. Но в данный момент у правящей партии нет ресурсов, чтобы довести процедуру импичмента до конца. Думаю, что за рубежом Зурабишвили получила новые инструкции, чтобы возглавить революцию и начать гражданскую войну. Поэтому имеются все предпосылки для того, чтобы она была арестована», - заявил политик.

По мнению эксперта, правящей партии в этот раз тоже не удастся инициировать процедуру импичмента Зурабишвили. Для отстранения грузинского лидера необходимо набрать 113 голосов парламенте, в то время, как «мечтатели» могут рассчитывать максимум на 95.

Напомним, что грузинская правящая партия «Грузинская мечта» во второй раз инициирована процедур импичмента в отношении президента страны Саломе Зурабишвили. Она обвиняется в нарушении Конституции, осуществляя несогласованные с парламентом зарубежные визиты.