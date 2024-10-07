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В Таджикистане объяснили отказ играть с Россией в футбол занятостью

В Таджикистане объяснили невозможность матча с российской сборной большой занятостью.
Игнат Далакян 2024-10-07 18:31:50
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Федерация футбола Таджикистана была вынуждена отказаться от товарищеского матча со сборной России, поскольку у национальной команды уже были запланированы игры.

«РФС выходил с предложением еще в июне-июле, но на ноябрь у нас запланированы домашние матчи», - сообщила агентству ТАСС Федерация футбола Таджикистана.

Ближайший сбор российской команды состоится с 7 по 15 октября. Российский футбольный союз пока не объявил соперников для национальной команды. По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, сбор пройдет в любом случае, даже если не будут найдены соперники.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой допустить футбольные клубы новых регионов к всероссийским турнирам. По словам главы региона, в Херсонской области не хватает специалистов спортивных профессий.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #игра #таджикистан #Матч #сборная России
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