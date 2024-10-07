СВР нашла доказательства причастности Запада к терактам на «Северных потоках»

Российская Служба внешней разведки получила доказательства причастности спецслужб США и Великобритании к взрывам газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин во время выступления на 55-м заседании СОРБ в Астане.

«СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту. По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб», - цитирует сообщение ведомства Радио Sputnik.

Напомним, что теракт на «Северных потоках» произошел 26 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв является диверсией с целью уничтожения энергетической инфраструктуры. В результате теракта уцелела одна ветка трубопровода, Россия выразила готовность поставлять газ через нее, однако в Европе это предложение не одобрили.

На данный момент расследование теракта проводит только Германия. Позже был выдан ордер на арест украинского дайвера, которого подозревают в причастности к теракту. По версии немецких следователей, в подрыве «Северных потоков» могла участвовать группа из шести человек. Однако эта версия вызывает сомнения у экспертов. Так, американский журналист Сеймур Херш утверждает, что подрыв газопровода подготовила администрация Байдена из-за опасения, что Германия, а затем и НАТО попадут под влияние России и ее недорогих природных ресурсов.