Цивилева навестила участников СВО, потерявших зрение в ходе боев

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетила школу Всероссийского общества слепых, где для участников специальной военной операции, которые лишились зрения, готовят собак-поводырей. Собаки помогают не только ориентироваться на местности, но и становятся верными друзьями.

Замглавы военного ведомства пообщалась с участниками спецоперации, которые уже прошли реабилитацию.

«На сегодняшний день у нас 352 человека, ветерана специальной операции, те, кто получил ранение и потерял зрение. Наша задача заключается в том, чтобы этим ребятам дать возможность продолжить жить активной социальной жизнью», - сказала Цивилева.

Ранее Цивилева и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова обсудили меры соцподдержки для детей участников специальной военной операции. Совещание состоялось в Военно-социальном центре Минобороны России. В ходе встречи Цивилева отметила, что особое внимание уделяется помощи и поддержке семей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.