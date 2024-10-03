МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цивилева навестила участников СВО, потерявших зрение в ходе боев

Лишившиеся зрения участники специальной военной операции получат собак-проводников.
2024-10-03 15:59:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева посетила школу Всероссийского общества слепых, где для участников специальной военной операции, которые лишились зрения, готовят собак-поводырей. Собаки помогают не только ориентироваться на местности, но и становятся верными друзьями.

Замглавы военного ведомства пообщалась с участниками спецоперации, которые уже прошли реабилитацию.

«На сегодняшний день у нас 352 человека, ветерана специальной операции, те, кто получил ранение и потерял зрение. Наша задача заключается в том, чтобы этим ребятам дать возможность продолжить жить активной социальной жизнью», - сказала Цивилева.

Ранее Цивилева и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова обсудили меры соцподдержки для детей участников специальной военной операции. Совещание состоялось в Военно-социальном центре Минобороны России. В ходе встречи Цивилева отметила, что особое внимание уделяется помощи и поддержке семей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #СВО #цивилева #незрячие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 