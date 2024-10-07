Силуанов заявил, что пенсии в РФ проиндексируют с 1 января

В России с 1 января 2025 года проиндексируют пенсии на уровень инфляции. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», - цитирует РИА Новости слова министра.

По словам Силуанова, индексацию пенсий проведут с учетом темпов роста потребительских цен в стране в текущем году. Отмечается, что в 2024 году инфляция в России ожидается на уровне 7,3%.

Средний размер страховой пенсии по старости должен увеличиться до 24 тысяч рублей. По состоянию на середину текущего года средний размер страховой пенсии у работающих и неработающих пенсионеров составлял около 22,4 тысячи рублей.

Ранее в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда РФ говорилось, что пенсии увеличат в 2025 году один раз, а в 2026 и 2027 году - два раза. При этом индексация с 2026 года будет не менее роста зарплаты в страховой части пенсии.