Страховые пенсии планируют проиндексировать на 7,3% в 2025 году

Страховые пенсии в России планируют проиндексировать на 7,3% в 2025 году с учетом уровня инфляции, сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России, подготовленной Минфином РФ.

«Повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом фактически складывающейся инфляцией, возобновление с 2025 года индексации пенсий работающих пенсионеров»,- следует из материалов Госдумы.

Также в пояснительной записке указано, что страховые пенсии в 2025 году планируется индексировать один раз, а в 2026 году и 2027 году - два раза. При этом, с 2026 года индексация должна быть не меньше роста заработной платы в страховой части пенсии.

Улучшение уровня пенсионного обеспечения является одним из инструментов в решении задач снижения бедности, сокращения неравенства, роста доходов российских семей, отмечается в документе.