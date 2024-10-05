МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Летчики «Аллигаторов» показали, как уничтожают ВСУ в Курской области

Координаты для нанесения точных ракетных ударов летчикам армейской авиации передали разведчики.
2024-10-05 09:27:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения украинских националистов и бронетехника ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области. Разящие удары по ним нанесли экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М.

Били авиационными ракетами по координатам, заранее переданным нашими разведчиками.

После боевой стрельбы летчики выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета, где техники осмотрели вертолеты, довооружили их и заправили. Боевые машины должны быть готовы к следующему вылету в любое время суток.

По докладам наводчика, все назначенные цели в курском приграничье были уничтожены.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Минобороны России #Курская область #ВСУ #Ка-52М
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 