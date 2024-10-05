Подразделения украинских националистов и бронетехника ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области. Разящие удары по ним нанесли экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М.

Били авиационными ракетами по координатам, заранее переданным нашими разведчиками.

После боевой стрельбы летчики выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета, где техники осмотрели вертолеты, довооружили их и заправили. Боевые машины должны быть готовы к следующему вылету в любое время суток.

По докладам наводчика, все назначенные цели в курском приграничье были уничтожены.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.