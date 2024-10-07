В Сумской области после удара ВС РФ взорвался склад боеприпасов ВСУ

ВС РФ нанесли успешный ракетный удар по складу боеприпасов бригады ВСУ в районе Осоевки Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует видео поражения.

Кадры объективного контроля, снятые камерами беспилотников, подтвердили, что попадание было точным. От ударов происходит вспышка и детонации. Пораженный объект продолжает гореть и дымиться.

Ранее сообщалось, что ударный «Иноходец» уничтожил украинскую M777 в Сумской области. Минобороны показало кадры с ударом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.