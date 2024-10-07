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В Сумской области после удара ВС РФ взорвался склад боеприпасов ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения ракетного удара.
2024-10-07 16:36:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

ВС РФ нанесли успешный ракетный удар по складу боеприпасов бригады ВСУ в районе Осоевки Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует видео поражения.

Кадры объективного контроля, снятые камерами беспилотников, подтвердили, что попадание было точным. От ударов происходит вспышка и детонации. Пораженный объект продолжает гореть и дымиться.

Ранее сообщалось, что ударный «Иноходец» уничтожил украинскую M777 в Сумской области. Минобороны показало кадры с ударом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #склад боеприпасов #сумская область
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