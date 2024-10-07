Подавляющее большинство жителей Казахстана выступают за строительство в стране атомной электростанции российской корпорацией «Росатом». При этом Запад финансировал акции протеста, чтобы саботировать голосование, но эти попытки успехом не увенчались. Об этом «Звезде» заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Большая часть населения Казахстана поддерживает строительство АЭС. Более того, большинство выступает именно за сотрудничество с Росатомом для создания этого современного, но сложного объекта. Каких-то серьезных инцидентов во время референдума пока не было. Естественно, Запад проплачивал протестные акции, чтобы сорвать строительство российской стороной. Прежде всего за этим стоят французские и американские энергетические компании, для которых усиление Росатома несет серьезные риски. Власти страны опасаются, что западные НПО будут готовить беспорядки под противоатомными лозунгами», - заявил Мендкович.

«Экологические» группировки в Казахстане практически полностью финансируются Западом, в том числе и фондами Джорджа Сороса. При этом многие казахские «экологи» связаны с беспорядками, которые вспыхнули в стране в начале 2022 года.

«Все проекты, кроме российского, оказались несостоятельными. Американская Westinghouse снялась с конкурса сама, потому что у них утрачены компетенции по созданию сложных ядерных объектов. Французская компания также не смогла предложить чего-то современного. Они пользуются схемами более старого комплекса, которые являются более опасными с точки зрения возможных аварий. Корейская компания также была выбракована казахской стороной, после того как вскрылись факты подделки нормативных документов, взяток должностным лицам и так далее», - сказал Мендкович.

Таким образом, Росатом оказался единственной компанией, которая могла предложить современную и безопасную схему. В то время как конкуренты российской корпорации вызывали у Казахстана сомнения, отметил эксперт.

Напомним, что 7 октября в Казахстане прошел референдум о строительстве в стране первой атомной электростанции. Более 70% жителей страны проголосовали за возведение объекта. Ожидается, что станцию построят к 2035 году.