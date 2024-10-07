Более 70% жителей Казахстана проголосовали за строительство первой АЭС

В Казахстане завершилось голосование в рамках референдума о строительстве в стране первой атомной электростанции. По данным экзит-поллов, за возведение станции проголосовали 71,12% жителей страны.

Как сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Казахстана, в голосовании участвовали 63,66% обладателей избирательного права - около 7,8 миллиона человек. Из них 5,5 миллиона человек проголосовали за строительство.

В качестве поставщиков технологий для АЭС могут выступить четыре компании - российский «Росатом», китайская CNNC, южнокорейская KHNP и французская EDF. Как заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, работы должен выполнять международный консорциум компаний, имеющих самые передовые технологии.

Напомним, что в 2022 году Министерство энергетики Казахстана заявило, что приоритетным местом строительства первой АЭС выбран поселок Улкен в Алматинской области. Строительство планируется завершить до 2035 года, стоимость работ оценивается в 10-12 миллиардов долларов США.